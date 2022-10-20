В США допустили «перекрытие крана» финансирования Украины

Axios: США допустили приостановку помощи Украине при победе республиканцев на выборах

Республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США. Такое условие назвали члены партии, пишет Axios.

Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей.

Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете Келли Армстронг член палаты представителей от Северной Дакоты

Другой республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Член Палаты представителей от Техаса Майкл Маккол, говоря о финансировании Украины, добавил, что республиканцы хотят «видеть больше подотчетности и надзора».

Издание напомнило, что в мае 57 республиканцев в Палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Отмечается, что это число может значительно увеличиться в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах.

Сокращение помощи

Ранее политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» допустил, что на ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство голосов, что приведет к изменениям в помощи Украине и ее сокращению.

После вероятного поражения демократов на выборах они потеряют большинство в одной или обеих палатах конгресса. Им будет сложнее проводить какие-то свои законопроекты, включая, конечно, выделение помощи Украине Малек Дудаков политолог-американист

Однако полного отказа и существенного снижения любых видов помощи Киеву со стороны Вашингтона ждать не стоит, считает он.

По словам Дудакова, деньги и военная помощь идут одним пакетом. «Когда Вашингтон выделяет 10-15 миллиардов долларов, он одновременно выделяет и финансовую помощь, и экономическую, и военную», — указал эксперт.

До этого лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти пригрозил сокращением помощи Украине в случае победы партии на промежуточных выборах в Конгресс. Политик предупредил, что оказавшиеся в рецессии американцы откажутся оказывать Киеву неограниченную поддержку и «выписывать незаполненные чеки» на предъявителя для украинских властей.

Украина важна, но в то же время это не должно быть единственной проблемой и нельзя выписывать чеки без указания суммы Кевин МакКарти Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США

Политик добавил, что администрация президента США Джо Байдена акцентирует внимание на Украине и не решает множество внутренних проблем.

Призыв Обамы

18 октября экс-президент США Барак Обама в интервью Pod Save America призвал Вашингтон определить четкие рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией.

Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО Барак Обама экс-президент США

По мнению Обамы, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне. При этом сам экс-президент отказался решать, где должна быть проведена эта линия.