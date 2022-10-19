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13:32, 19 октября 2022Мир

Влияние выборов в США на помощь Украине оценили

Политолог Дудаков допустил снижение помощи Украине после выборов в конгресс США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство. Это может привести к изменениям в помощи Украине и ее сокращению. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал политолог, американист Малек Дудаков. Он описал главные разногласия демократической и республиканской партий по этому вопросу.

«После вероятного поражения демократов на выборах они потеряют большинство в одной или обеих палатах конгресса. Им будет сложнее проводить какие-то свои законопроекты, включая, конечно, выделение помощи Украине», — объяснил он.

Однако полного отказа и существенного снижения любых видов помощи Киеву со стороны Вашингтона ждать не стоит, считает он.

Деньги и военная помощь идут одним пакетом. Когда Вашингтон выделяет 10-15 миллиардов долларов, он одновременно выделяет и финансовую помощь, и экономическую, и военную

Малек Дудаковполитолог, американист

«Нужно понимать, что республиканцы, которые сформируют свое большинство, имеют немалое количество ястребов, которые поддерживали все прошлые транши Украине. Поэтому вполне вероятно, что они, конечно, будут использовать этот вопрос как инструмент давления на [президента США Джо] Байдена. Например, привязывать ли транши к выделению средств на какие-то приоритетные для республиканцев направления. Но не стоит рассчитывать, что они будут постоянно блокировать любую помощь Украине. Нет, скорее всего, она как шла, так и будет идти, но, может быть, действительно в меньшем объеме», — отметил Малек Дудаков.

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Ранее лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти предупредил о возможном сокращении помощи Украине в случае победы партии на промежуточных выборах в конгресс.

Выборы в конгресс США намечены на 8 ноября.

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Варвара Кошечкина
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