Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 18 октября 2022Мир

Республиканцы пригрозили сократить помощь Украине при победе на выборах

Республиканец МакКарти предупредил о сокращении помощи Киеву при победе партии на выборах

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти пригрозил сокращением помощи Украине в случае победы партии на промежуточных выборах в Конгресс. Его слова приводит издание Punchbowl News.

Политик предупредил, что оказавшиеся в рецессии американцы откажутся оказывать Киеву неограниченную поддержку и «выписывать незаполненные чеки» на предъявителя для украинских властей.

«Украина важна, но в то же время это не должно быть единственной проблемой и нельзя выписывать чеки без указания суммы», — подчеркнул МакКарти, добавив, что администрация президента США Джо Байдена не решает множество внутренних проблем.

Ранее бывший американский президент Барак Обама заявил, что Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. По его мнению, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
В США увеличат производство РСЗО HIMARS
Пентагон не смог доказать поставки ракет из Ирана в Россию
В Запорожье заявили об обстреле ТЭС американским оружием
Под Мариуполем обнаружили самодельное взрывное устройство
Республиканцы пригрозили сократить помощь Украине при победе на выборах
Вооруженное нападение на дом бизнесмена в Подмосковье попало на видео
Минобороны сообщило о планах безопасного вывоза мирного населения из Херсона
В Словакии начались военные учения с участием украинских военных
Суровикин заявил о подготовке Киевом массированного удара по Каховской ГЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.