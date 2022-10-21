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01:48, 21 октября 2022Экономика

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца осени

Аналитик Васильев предрек курс рубля в диапазоне 57-67 за доллар до конца осени
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Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, каким будет курс рубля до конца осени. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, до конца октября рубль сохранит курс на укрепление благодаря налоговому периоду, начавшемуся 17 октября. Пик выплат ожидается 25 и 28 октября, отметил он. Рубль также поддерживает профицитный текущий счет платежного баланса при высоких ценах на нефть, газ и другие энергоресурсы.

Аналитик спрогнозировал курс национальной валюты до конца осени и предрек его в диапазоне 57-67 рублей за доллар.

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«На руку рублю также сыграли сохранение жестких ограничений на движение капитала, отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации, проводимая Банком России в условиях санкционных рисков на недружественные валюты, а также вероятное сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5 процента на ближайшем заседании ЦБ 28 октября», — объяснил Васильев.

В ноябре рубль столкнется с ослаблением, а во второй половине месяца он снова укрепится благодаря налоговым выплатам. Валюту поддержит и возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 ноября. Переговоры политиков также позволят уменьшить геополитическую напряженность.

Ранее власти России спрогнозировали ослабление рубля. Глава Минэкономразвития Максим Решетников допустил, что к 2025 году курс валюты опустится до 72 рублей за доллар.

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Марина Совина
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