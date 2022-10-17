Власти России спрогнозировали ослабление рубля

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб. за доллар к 2025 году

Согласно прогнозам Минэкономразвития, курс российской валюты к 2025 году упадет до 72 рублей за доллар. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, пишет «Интерфакс».

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15 процентов крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы», — рассказал он.

Решетников также представил прогнозы по инфляции и экономическому росту страны. Так, власти ожидают, что по итогам текущего года рост цен достигнет 12,4 процента, а в 2023 году инфляция составит 5,5 процента. Глава Минэкономразвития отметил, что впоследствии инфляция выйдет на целевой уровень в 4 процента. ВВП России в 2022 году сократится на 2,9 процента, а в следующем году — на 0,8 процента. Ведомство считает, что в 2024-2025 годах рост внутреннего спроса поспособствует увеличению ВВП на 2,6 процента в год.

Министр уточнил, что повышение потребительского спроса будет обеспечено ростом доходов населения. «Реальные денежные доходы восстановятся уже в следующем году, а среднегодовой рост реальных заработных плат ожидается на уровне 2,8 процента в год за период 2023-2025 годов», — сказал он. В начале сентября министр рассказывал, что к 2030 году реальные доходы населения увеличатся на 20 процентов по сравнению с 2021 годом.

Текущим летом российская валюта резко укрепилась — курс вырос до 50 рублей за доллар. Причиной стали жесткие ограничения на покупку иностранной валюты, а также рост экспорта на фоне падения импорта. Впоследствии рубль ослаб, курс стабилизировался в диапазоне 61-63 рубля за доллар. В ходе торгов 17 октября на Мосбирже курс доллара составил 61,8 рубля.