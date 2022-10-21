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20:42, 21 октября 2022Россия

Жителей приграничного с Украиной региона отселят в санаторий под Москвой

Белгородский глава Гладков заявил, что около 500 жителей отселят в подмосковный санаторий

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Около 500 жителей районов Белгородской области, граничащих с Украиной, будут отселены в один из санаториев в Подмосковье. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава заверил, что проживание и питание для жителей Белгородской области будут бесплатными. «Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим граждан обратно», — отметил он.

По словам Гладкова, Белгородская область уже восемь месяцев живет в особом режиме, оперативная обстановка в регионе достаточно напряженная.

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Также в граничащем с Украиной регионе усилят охрану объектов энергетики, связи, ЖКХ и других «особо важных объектов», вузам рекомендован удаленный формат обучения, а школьные каникулы продлены еще на неделю, объявил Гладков.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Средний уровень подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах. Кроме того, жителей перечисленных регионов могут отселить из опасной зоны для обеспечения их безопасности.

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Анна Щербакова
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