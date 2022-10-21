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19:23, 21 октября 2022Ценности

50-летняя женщина показала простой способ выглядеть моложе своего возраста

50-летняя TikTok-блогерша рассказала, что выглядеть моложе можно с помощью массажа

Кадр: @kantimafernau / TikTok

Молодо выглядящая блогерша показала простой способ, с помощью которого можно избавиться от морщин на лице. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам 50-летней женщины (имя и фамилия неизвестны), многие люди говорят ей, что она выглядит моложе своего возраста. В опубликованном видео пользовательница сети с никнеймом @kantimafernau рассказала, что она не пользуется дорогой косметикой и не прибегает к ботоксу. Секрет ее красоты заключается в массаже лица, отмечает юзерша.

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Так, сначала женщина проводит пальцами от внешнего уголка века к линии роста волос. Затем она показала движение для того, чтобы избавиться от отечности под глазами. В кадре она провела пальцами от внутреннего уголка века к носу, а потом к вискам. В заключение автор публикации провела несколько раз пальцами по лбу, оттягивая при этом кожу от внутреннего уголка глаза к носу. В ролике блогерша отметила, что данные этапы необходимо сделать на каждую сторону лица по 15 раз.

Зрители удивились лайфхаку женщины и начали спрашивать ее о подробностях процедуры в комментариях. «В каком возрасте вы начали этим заниматься?», «Должны ли мы делать это каждый день?» — писали они. В свою очередь, она рассказала, что она увлекалась массажем, когда ей было 40 лет, и выполняет его 3-4 раза в неделю.

Ранее популярная блогерша с моложавой внешностью раскрыла секрет гладкой кожи без применения инъекций ботокса. 47-летняя юзерша отметила, что для этого необходимо начать ухаживать за кожей с самого раннего возраста и не пренебрегать бьюти-процедурами на протяжении всей жизни.

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Мария Винар
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