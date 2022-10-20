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17:06, 20 октября 2022Ценности

47-летняя женщина раскрыла секрет гладкой кожи без ботокса

TikTok-блогерша Наташа заявила, что добиться кожи без морщин можно при правильном уходе

Кадр: видео @beautyjm0

Популярная блогерша с моложавой внешностью раскрыла секрет гладкой кожи без применения инъекций ботокса. Об этом она рассказала в TikTok.

47-летняя Наташа (фамилия неизвестна), известная на платформе под никнеймом @beautyjm0, регулярно демонстрирует подписчикам различные техники макияжа, а также лицо без косметики вблизи. На кадрах видно, что на нем практически отсутствуют морщины и другие признаки старения.

Героиня материала уверяет, что добиться аналогичного результата без помощи косметологов можно при правильном уходе. Женщина заявила, что для этого необходимо начать ухаживать за кожей с самого раннего возраста и не пренебрегать бьюти-процедурами на протяжении всей жизни.

Другие пользователи сети согласились с рекомендацией Наташи. «Аминь! Мне 42 года, но я выгляжу на десять лет моложе благодаря регулярному уходу, правильному питанию, большому потреблению воды и здоровому сну», «А еще вы будете выглядеть молодо, если вы молоды душой!», «Все верно, подписываюсь под каждым словом», — написали они в комментариях.

Ранее в октябре российская певица и телеведущая Алсу призналась, что поддерживать молодость ей помогают аппаратные процедуры и уколы красоты. В то же время Алсу отметила, что не так часто посещает косметолога и не исключает влияние на свой внешний вид генетики.

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Карина Черных
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