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22:02, 21 октября 2022Мир

Слова Эрдогана о ракете сочли сигналом о повышении боеспособности Турции

Надеин-Раевский: слова Эрдогана о ракете говорят о повышении боеспособности армии Турции

Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik/Reuters

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о появлении в стране баллистической ракеты следует расценивать как сигнал мировому сообществу о том, что страна выходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и готова увеличивать свою самостоятельность в военной сфере. Такое мнение РИА Новости высказал старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

Эксперт отметил, что пока Анкара в военном плане сильно зависит от НАТО. Но, испытав вооружение, которым страна ранее не занималась, Турция дала понять, что выходит в новую сферу военного производства. «Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, будут подбираться компоненты — это все вопросы будущего, но первый шаг сделан», — указал аналитик.

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18 октября Турция провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности Tayfun. Пуск был произведен в 7 утра по местному времени с аэродрома около портового города Ризе. Разработанная компанией Roketsan ракета для поражения морских и наземных целей пролетела 561 километр за 458 секунд и упала у берега порта Синоп.

После этого Эрдоган заявил, что наличие у страны баллистической ракеты является сигналом, но не стал уточнять, кому именно адресован сигнал.

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Марина Совина
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