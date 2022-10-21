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19:51, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Российский комик приехал в европейскую страну и удивился местному обычаю

Комик Соболев приехал в Болгарию и удивился обычаю вешать некрологи на уличных столбах
Илья Соболев

Илья Соболев. Фото: @sobolev_tut

Известный российский комик Илья Соболев приехал в Болгарию и рассказал об обычае этой европейской страны, который его удивил. Ролик, посвященный этой традиции, опубликован в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

По словам юмориста, в Болгарии местные жители вешают некрологи на уличных столбах. «Пишут о том, когда он умер, когда пройдет 40 дней… Такая дань уважения, что ли, от соседей. Интересно», — сказал Соболев. Он также показал дерево, на столбе которого был лист с фотографией покойного и информацией о нем.

Традиция развешивать на улицах некрологи существует во всей Болгарии. Как правило, листы с рассказами о покойных распространяют их близкие. В них указывается основная информация о человеке, включая его фотографию. Некролог одного и того же человека в последующие годы может быть неоднократно вывешен снова с учетом того, что количество лет с момента смерти увеличилось. Их можно заметить на столбах, деревьях, зданиях и в других местах.

Ранее Соболев также побывал в Испании и стал свидетелем корриды. Юморист сравнил это традиционное зрелище с живодерством и назвал его странным.

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Маргарита Щигарева
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