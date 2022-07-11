Российский комик назвал странной традицию популярной европейской страны

Комик Илья Соболев побывал на корриде в Испании и сравнил ее с живодерством

Популярный российский комик и телеведущий Илья Соболев, отдыхающий в Испании, рассказал, как побывал на корриде. В посте в своем Telegram-канале он осудил это традиционное испанское зрелище и сравнил его с живодерством

Юморист опубликовал несколько фотографий и роликов, сделанных с трибуны. В некоторых из них было видно, как во время корриды быку наносили увечья шпагой. Кроме того, в одной из видео продемонстрировал, как он наблюдал за корридой: комик смотрел на популярное в европейской стране зрелище. с видимым беспокойством на лице.

«Два раза в сердце вонзили быку шпагу. Он боролся. (...) Это было больше живодерство. Жалко было его», — написал Соболев и добавил, что ему было жаль и других убитых в процессе корриды быков. В заключение он назвал эту традицию странной.

Ранее Соболев также рассказал, что ему и его семье во время путешествия в Европе отказали в туристическом визите в Гибралтар. Комик выразил уверенность в том, что причиной стали их российские паспорта.