Известному комику отказали в туристическом визите из-за российского паспорта

Комик Илья Соболев заявил, что его не пустили в Гибралтар из-за российского паспорта

Известный комик и телеведущий Илья Соболев сообщил, что ему и его семье во время путешествия в Европе отказали в туристическом визите в Гибралтар из-за российских паспортов. Об этом юморист рассказал в Telegram-канале «Круги на полях».

«Нас и на Гибралтар не пустили. Поставили печать, увидели наши паспорта российские, развернули нас», — заявил он. При этом, исходя из слов комика, сложностей с бронированием отеля в Гибралтаре у его семьи перед этим не возникло.

«Им очень не понравились наши паспорта, хотя мы нормальные люди, при чем здесь это», — посетовал юморист. Другие подробности произошедшего он не раскрыл.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова. Она включает в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с полуостровом. Испания, с которой Гибралтар граничит на севере, оспаривает принадлежность этой территории.

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