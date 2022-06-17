Популярная телеведущая раскрыла отношение к русским в Италии

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что в Италии нет дискриминации русских

Популярная телеведущая и экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла отношение к русским в Европе. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что в Италии нет дискриминации по отношению к россиянам.

Ведущая рассказала, что ездила на свадьбу подруги в Европу. «Про отношение к русским в Италии — все ровно, все отлично», — отметила телезвезда. Она добавила, что из неудобств было только то, что везде нужно было расплачиваться наличными, а также было неудобно лететь с пересадками.

По словам Водонаевой, неодобрительного отношения к россиянам она не заметила также и на таможенном контроле. «На таможне тоже никакой дискриминации и косых взглядов. Все вежливо и спокойно», — пояснила она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев, вернувшийся в Россию после путешествия в Грузию, раскрыл отношение местных жителей к русским. Он рассказал, что в стране нет русофобии, а обстановка с отношением к русским в стране не такая острая, как это показывается в СМИ.