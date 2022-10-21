Девушка осветлила волосы дешевым бытовым средством и удивилась результату

Блогерша осветлила волосы с помощью соды и удивилась результату

Художница осветлила волосы с помощью дешевого бытового средства и удивилась результату. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В опубликованном на платформе видео блогерша (имя и фамилия неизвестны) запечатлена в желтой панаме, из-под которой видна фольга. Девушка рассказала, что у нее закончилось средство для осветления волос. «Итак, у меня закончился осветлитель для волос. Я увидела в интернете, что могу использовать вместо него пищевую соду», — сказала она и отметила, что на данный момент у нее волосы черного цвета.

По словам пользовательницы сети с никнеймом @kokothemoon, она смешала соду с окислителем 30 volume (обозначение концентрации оксида водорода в окислителе, указанное на упаковке — прим. «Ленты.ру»), нанесла полученную смесь на пряди и завернула их в фольгу. Через некоторое время блогерша смыла средство и удивилась тому, что большая часть шевелюры окрасилась в светлые тона и приобрела объем.

Многие зрители оценили лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Отличный совет!», «Как парикмахер, я потерял дар речи. С ума сойти!» — высказывались они. В то же время один подписчик предупредил об опасности данного метода. «Хорошо, но не обесцвечивайте волосы снова через неделю. Вся моя голова сгорела», — написал юзер.

Ранее в октябре парикмахер Конор Джеймс Дойл из Ирландии показал способ, с помощью которого можно самостоятельно осветлить волосы за 15 минут.