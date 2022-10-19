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12:45, 19 октября 2022Ценности

Парикмахер показал способ самостоятельно осветлить волосы за 15 минут

Парикмахер Конор Джеймс Дойл самостоятельно осветлил волосы с помощью шиньона и спрея

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер Конор Джеймс Дойл из Ирландии показал способ, с помощью которого можно самостоятельно осветлить волосы за 15 минут. Соответствующим видеороликом он поделился на своей странице в TikTok.

В начале видео стилист, чей блог насчитывает более 93 тысяч подписчиков, разделил свои волосы на две пряди и прикрепил между ними шиньон светлого цвета. После данного шага Дойл расчесал их. Затем он взял в руки ножницы и подстриг ими накладные пряди, чтобы они соответствовали длине его собственных волос.

На следующих опубликованных кадрах специалист распылил на искусственную растительность спрей, предназначенный для нейтрализации желтых оттенков, и высушил ее феном. В качестве заключительного шага он нанес на волосы немного теней для макияжа век и воск для укладки.

Ранее в октябре блогерша Моник Рапье показала способ, с помощью которого можно предотвратить сечение волос. Она нанесла на концы прядей масло и расчесала их. После этого юзерша надела на них носок и зафиксировала резинкой.

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Мария Винар
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