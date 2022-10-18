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12:25, 18 октября 2022Ценности

Девушка показала способ предотвратить сечение волос

Блогерша Моник Рапье предотвратила сечение волос с помощью масла и носка

Кадр: видео @Moniquemrapier

Блогерша Моник Рапье показала способ, с помощью которого можно предотвратить сечение волос. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом moniquemrapier, чей блог насчитывает более 433 тысяч подписчиков, рассказала, что для этого нужно использовать натуральное масло и носок. «Попрощайтесь с секущимися кончиками! Начните с нанесения легкого масла на концы волос и затем расчешите их», — заявила она в начале видео.

Затем девушка показала зрителям, как помещает концы волос в шелковый носок, чтобы защитить подушку на время сна, и фиксирует их резинкой. По ее словам, утром она просыпается с блестящими локонами.

Публикация Рапье набрала 39,7 тысячи лайков и сотни восторженных комментариев от подписчиков.

Ранее в октябре стилистка Одри Виктория назвала приводящие к потере волос ошибки при уходе. Специалистка отметила, что спровоцировать облысение могут многие факторы. Среди них — слишком частое или редкое мытье головы, которое вызывает повреждение корней и потерю фолликулов. Кроме того, она призвала ограничить использование сухого шампуня, а обычные резинки для волос заменить на бархатные или шелковые.

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Мария Винар
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