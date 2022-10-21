Кремль ответил на вопрос об увеличении срока службы по призыву

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии в Кремле обсуждений о призыве в армию женщин

В Кремле не обсуждают тему увеличения срока службы в армии по призыву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение министерства обороны», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он также подчеркнул, что в Кремле не было и обсуждений, касающихся призыва в армию женщин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. По словам сенатора, это поможет увеличить численность Вооруженных сил России и готовить профессиональных бойцов.

Эту идею поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он заявил, что одного года недостаточно, чтобы хорошо подготовить военнослужащего.