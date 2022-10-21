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04:15, 21 октября 2022Мир

В Британии отреагировали на инцидент с Су-27

Sun: депутат Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты у ВВС Британии

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутат от Лейбористской партии Люк Поллард отреагировал на запуск истребителем Су-27 ракеты у военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Его слова приводит газета The Sun.

Поллард заявил, что стране следует избегать эскалации напряжения с Россией. Случившееся с самолетом в Черном море «внушает опасения», отметил он. При этом Поллард призвал Британию не отказываться от помощи Украины.

«Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов», — призвал депутат.

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Марина Совина
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