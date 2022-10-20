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15:04, 20 октября 2022Мир

Великобритания заявила об инциденте с российским истребителем над Черным морем

Глава МО Британии Уоллес заявил, что Россия запустила ракету в сторону военного самолета

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Минобороны Британии утверждает, что российский истребитель выпустил ракету в направлении британского военного самолета над Черным морем. Об этом заявил глава ведомства Бен Уоллес, выступая в парламенте (трансляция мероприятия велась в Twitter-аккаунте палаты общин).

Инцидент, о котором идет речь, произошел 29 сентября.

По словам министра, разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint ВВС Британии без вооружения на борту проводил патрулирование над международными водами по заранее установленному маршруту, его сопровождали два российских Су-27. Однако впоследствии один из истребителей выпустил ракету. Спустя 90 минут полета RC-135W благополучно вернулся.

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Уоллес назвал случившееся потенциально опасным происшествием и сообщил, что впоследствии патрулирование ВВС было остановлено, а его российскому коллеге Сергею Шойгу — выражена обеспокоенность.

10 октября российская сторона предоставила ответ, в котором объяснила инцидент технической неисправностью. Британия приняла решение поделиться данными с партнерами и возобновить полеты — однако в сопровождении своих истребителей.

Ранее недалеко от Крыма были зафиксированы два истребителя НАТО — пара Eurofighter Typhoon вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, направились в сторону полуострова и приблизились к нему на расстояние примерно в 200 километров. Они сопровождали Boeing RC-135W River Joint — судно начало свой маршрут от Северного моря и, совершив круговой облет над прибрежной частью Румынии, проследовало в акваторию Черного моря.

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Варвара Кошечкина
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