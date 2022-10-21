Британский генерал Даннат призвал к осторожности при сборе разведданных для Украины

Начало событий в новости Великобритания заявила об инциденте с российским истребителем над Черным морем

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Даннат на фоне огласки инцидента с российским истребителем, выпустившим в сентябре ракету в сторону самолета ВВС Британии над акваторией Черного моря, выступил с призывом к властям страны проявлять осторожность при попытках собирать разведданные для Украины, сообщает The Telegraph.

«Если мы предоставляем информацию и разведывательные данные украинцам — и я снова подчеркиваю, что не мне строить догадки по этому поводу, — необходимо действовать с крайней осторожностью и аккуратностью при использовании соответствующего потенциала. Подобные операции должны быть тайными, легко отрицаемыми и базирующимися на принципе неопределенности», — заявил генерал.

Он предупредил, что Лондону не следует давать России лишний повод задуматься над увеличением масштабов специальной военной операции (СВО). По его мнению, действия Москвы являлись предостережением для Великобритании, в связи с чем не стоит допускать новых подобный инцидентов, если Соединенное Королевство не собирается повышать ставки и накалять конфликт.

Ранее стало известно, что США и Великобритания готовят провокацию на территории Украины, чтобы обвинить в применении ядерного оружия Россию. Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что срочный визит главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Вашингтон связан с обсуждением упомянутого плана.