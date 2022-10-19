Политолог раскрыл план ядерной провокации США и Британии на Украине

Политолог Марков: США и Британия готовят ядерную провокацию для обвинения России

США и Великобритания готовят провокацию на территории Украины, чтобы обвинить в применении ядерного оружия Россию. Об этом сообщил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает «Пятый канал».

Политолог выразил мнение, что срочный визит главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Вашингтон связан с обсуждением упомянутого плана.

«Очень вероятно, чтобы совместно принять решение об ударе тактическим ядерным оружием по территории Украины и обвинении в этом России и потом якобы ответном неядерном ударе стран НАТО по армии России на Украине», — написал он.

По словам Маркова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут наступление на Херсон, взорвут Каховскую плотину, поэтому ядерный удар Лондона и Вашингтона расценят как месть Москвы за это. «Все это может произойти в ближайшие две недели, в октябре, до выборов в Конгресс США», — предупредил специалист.

Ранее сообщалось, что министр обороны Британии отменил свое выступление перед комитетом по защите общин 18 октября и вылетел в США для участия в саммитах в Пентагоне и Белом доме. Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи уточнил, что Уоллес провел встречи с американскими коллегами для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы находимся в том времени, когда такие разговоры необходимы».