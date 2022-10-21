Более 790 миллионов рублей направят на развитие туризма в Свердловской области

Свердловская область направит более 790 миллионов рублей на привлечение туристов в регион

На реализацию программы по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области направят более 790 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона, передает ТАСС.

«Члены правительства Свердловской области 20 октября одобрили госпрограмму "Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области до 2027 года"», — говорится в сообщении. Отмечается, что средства выделят из областного и местного бюджетов.

Заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин заявил, что наибольше внимание в рамках государственной программы будет уделено привлечению туристов в регион и повышению качества предоставляемых услуг. Также, по его словам, предусмотрены субсидии некоммерческих организаций, повышающих привлекательность для внутренних и приезжающих туристов.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии получили из федерального бюджета более 80 миллионов рублей на создание рекреационных зон для туристов в горном Джейрахском районе. В настоящее время в республике действует более 30 туристических маршрутов.