Картину Тициана выставили на аукцион за 12 миллионов фунтов стерлингов

Картину «Венера и Адонис» Тициана выставили на аукцион за 12 миллионов фунтов стерлингов

Полотно «Венера и Адонис» итальянского живописца Тициана Вечеллио выставили на аукцион. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что торги пройдут 7 декабря на аукционе Sotheby's в Лондоне. Лот оценили в 12 миллионов фунтов стерлингов.

Картина входит в серию из семи работ мастера, которые изображают трагическую историю Венеры и Адониса, героев поэмы «Метаморфозы» древнеримского поэта Овидия. Согласно заявлениям аукционного дома Sotheby's, это самая важная работа Тициана, которую продадут в этом столетии.

Полотна из серии, известной как «поэзия» (poesie), были созданы художником для испанского короля Филиппа II в XVI веке. В те времена работы считались откровенными — в присутствии дам их прикрывали гардиной. Над ними Тициан работал 11 лет.

Несколько вариантов картин, созданных художником позднее, хранятся в Лондонской национальной галерее, музее Гетти в Лос-Анджелесе, мадридском музее Прадо, Метрополитен-музее в Нью-Йорке, музее Эшмола в Оксфорде, в Национальной галерее искусства в Вашингтоне и римской Национальной галерее старинного искусства.

Ранее сообщалось о том, что рукопись сценария фильма Жан-Люка Годара продали за 302 тысячи евро на аукционе в Париже.