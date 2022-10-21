Выгоревший дотла трамвай в российском регионе показали на видео

В Нижнем Новгороде городской трамвай вспыхнул и выгорел дотла

В Нижнем Новгороде трамвай вспыхнул и сгорел дотла. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, инцидент произошел на улице Ефремова в Сормовском районе днем 21 октября. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по российскому региону, сообщение об этом происшествии поступило в экстренную службу в 16:21.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

«В 16:32 объявлена локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 16:34 ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы публиковали фото с места происшествия, на которых было видно столб черного дыма. По предварительной информации, пострадавших нет.

16 октября в Иркутске на улице Грибоедова около остановки общественного транспорта неизвестные обстреляли трамвай. Транспортное средство двигалось по маршруту №1 в направлении Студгородка, когда стекла транспортного средства начали разбиваться, и посыпались осколки. По словам очевидцев, перед этим они услышали несколько громких хлопков.