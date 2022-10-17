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06:19, 17 октября 2022Россия

Неизвестные обстреляли трамвай в российском городе

МВД: неизвестные обстреляли едущий трамвай в Иркутске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Неизвестные обстреляли трамвай в Иркутске, полиция начала расследование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел 16 октября на улице Грибоедова около остановки общественного транспорта. Трамвай двигался по маршруту №1 в направлении Студгородка, когда стекла транспортного средства начали разбиваться, и посыпались осколки. По словам очевидцев, перед этим они услышали несколько громких хлопков.

По предварительным данным, неизвестные повредили три стекла трамвая из так называемой «воздушки». В результате стрельбы никто не пострадал. По факту происшествия начата проверка.

Ранее стало известно, что неизвестные обстреляли автобус около Стены Плача в районе Старого города Иерусалима. По информации СМИ, двое нападавших дождались прибытия автобуса и открыли огонь, пока пассажиры садились. В результате произошедшего пострадали семь человек.

Марина Совина
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