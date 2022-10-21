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13:29, 21 октября 2022Экономика

Акции Twitter рухнули на фоне объявления о возможном расследовании против Маска

Акции Twitter обваливались на 16% на фоне угрозы расследования против Маска

Фото: Staff / Reuters

Акции Twitter рухнули на 16 процентов на премаркете в Нью-Йорке, что стало минимумом за 21 октября, на фоне объявления о возможном начале расследования против главы Tesla и SpaceX Илона Маска и некоторых его предприятий по подозрению в угрозе национальной безопасности, пишет Bloomberg.

На момент написания новости снижение сократилось до 8 процентов, свидетельствуют данные Nasdaq.

Источник Bloomberg 21 октября сообщил, что в Белом доме могут начать расследование против американского миллиардера из-за его заявлений по поводу отмены финансирования Starlink на Украине, а также проявления дружественной позиции в адрес России. Кроме того, их также волнует намерение Маска приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

Ранее высказывалось предположение, что в случае покупки Twitter Маск уволит большинство работников компании. При этом, по данным The Washington Post, в компании будет сокращение штаба даже в том случае, если бизнесмен не заключит сделку о покупке.

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Данил Дмитриев
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