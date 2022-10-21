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01:52, 21 октября 2022Экономика

Маск собрался уволить большую часть сотрудников Twitter

Washington Post: Маск после покупки Twitter планирует уволить 75% сотрудников

Фото: Globallookpress.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, планирующий купить социальную сеть Twitter, после заключения сделки собрался уволить большую часть ее сотрудников, сообщает The Washington Post (WP).

По данным издания, Маск, заявивший о намерении приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов, намерен уволить 75 процентов персонала. Однако, по информации источников газеты, в компании пройдут масштабные сокращения даже в том случае, если сделка так и не состоится. Руководители Twitter хотят уменьшить фонд оплаты труда, что приведет к сокращению порядка четверти работников, а также продать часть инфраструктуры компании.

Ранее стало известно, что Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. Как говорится в судебном иске, Маск вел «содержательную переписку» с федеральными властями. Twitter попросила юристов бизнесмена представить соответствующие документы еще несколько месяцев назад, но они этого так и не сделали.

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Марина Совина
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