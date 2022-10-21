Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 21 октября 2022Мир

Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме

Bloomberg: в Белом доме задумались о проверке сделок Маска после заявлений по Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска касательно Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя, пишет Bloomberg.

«Чиновники администрации [президента США Джо] Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», — сказано в материале.

В статье говорится, что американские госслужащие испытывают «дискомфорт» в связи с заявлениями бизнесмена об отмене финансирования Starlink на Украине. По мнению чиновников, Маск проявляет все более дружественную позицию по отношению к России. Кроме того, их также волнует его намерение приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

Ранее высказывалось предположение, что в случае покупки Twitter Маск уволит большинство работников компании. При этом, по данным The Washington Post, в компании будет сокращение штаба даже в том случае, если бизнесмен не заключит сделку о покупке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Кадыров рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ
В ДНР и ЛНР вернулись 14 освобожденных после обмена с Украиной бойцов
Раскрыта история ставшего главврачом столичной клиники сельского фельдшера
Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ
Стало известно о взрывах в Запорожье
Москалькова отреагировала на задержание россиян за рубежом по запросу США
Кайли Дженнер высмеяли в сети за нелепый фотошоп рекламного снимка в купальнике
Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме
Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.