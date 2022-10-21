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18:24, 21 октября 2022Россия

В Госдуме заявили об отсрочке для россиян с ребенком и беременной двойней женой

Депутат Останина заявила об отсрочке для россиян с ребенком и беременной двойней женой

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Отец одного ребенка, жена которого беременна двойней и находится в положении не менее 22 недель, может рассчитывать на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказала председатель комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, пишет ТАСС.

По ее словам, в подобных случаях вступает в силу человеческий фактор. При наличии соответствующей справки от наблюдающего врача-гинеколога будет понятно, что это семья с тремя детьми.

В исключительных случаях парламентарий предложила обращаться в возглавляемый ею комитет Госдумы за помощью. Она выразила уверенность, что власти смогут помочь россиянам. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», — подчеркнула депутат.

Ранее она сообщила, что число граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тысяч человек. По утверждению парламентария, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14 процентов.

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Сергей Истомин
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