В Госдуме заявили об отсрочке для россиян с ребенком и беременной двойней женой

Депутат Останина заявила об отсрочке для россиян с ребенком и беременной двойней женой

Отец одного ребенка, жена которого беременна двойней и находится в положении не менее 22 недель, может рассчитывать на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказала председатель комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина, пишет ТАСС.

По ее словам, в подобных случаях вступает в силу человеческий фактор. При наличии соответствующей справки от наблюдающего врача-гинеколога будет понятно, что это семья с тремя детьми.

В исключительных случаях парламентарий предложила обращаться в возглавляемый ею комитет Госдумы за помощью. Она выразила уверенность, что власти смогут помочь россиянам. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», — подчеркнула депутат.

Ранее она сообщила, что число граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тысяч человек. По утверждению парламентария, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14 процентов.