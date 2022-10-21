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13:20, 21 октября 2022Экономика

Выручка от майнинга биткоина в России взлетела в 18 раз

Intelion Data Systems: выручка от майнинга биткоина в России взлетела в 18 раз с 2017 года

Фото: Kanchanara Hire / Unsplash

Выручка от майнинга биткоина в России c 2017 по 2021 год выросла в 18 раз, пишет РБК со ссылкой на отчет Intelion Data Systems.

За четыре года этот показатель взлетел с семи миллиардов рублей в 2017 году до 128 миллиардов в 2021 году. Однако за восемь месяцев этого года выручка сократилась до 57 миллиарда рублей.

Bitcoin от TradingView

Ранее стало известно, что за пять лет майнеры биткоина в России стали тратить в 20 раз больше энергии. Отрасль добычи криптовалют в стране расходует столько же электричества, сколько и сельское хозяйство.

В августе сообщалось, что энергомощность ферм по добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях России достигла 85 мегаватт, что составляет почти четверть (23 процента) от общей мощности майнинг-центров в стране. Только в июле этот вид майнинга принес 400 миллионов рублей выручки при среднем курсе 20 тысяч долларов за биткоин.

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Платон Щукин
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