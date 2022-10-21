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10:50, 21 октября 2022Экономика

Средняя пенсия в России к 2026 году опустится ниже 30 процентов средней зарплаты

Счетная палата: средняя пенсия в России к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты

Фото: Александр Река / ТАСС

В ближайшие годы пенсии в России будут расти с опережением инфляции, но зарплаты станут увеличиваться быстрее. Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости к 2026 году опустится ниже 30 процентов средней номинальной зарплаты, пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023-2025 годах.

В 2017 году показатель составлял 35 процентов от зарплаты, а по итогам этого года он должен оказаться 31,4 процента. В документе также сказано, что совокупный размер индексации пенсий в 2023-2024 годах составит 20,58 процента, что больше прогнозируемой совокупной инфляции — 18,58 процента. А Минэкономразвития прогнозирует увеличение средних зарплат на 25 процентов к 2025 году (до 80 тысяч рублей).

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«Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», —заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Правительство в проекте бюджета Пенсионного фонда прогнозирует снижение числа пенсионеров по итогам года на 415 тысяч человек, а в 2023 году — еще на 868 тысяч (до 40,72 миллиона).

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает заморозку накопительной части пенсии россиян еще на год — до 2025-го.

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Платон Щукин
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