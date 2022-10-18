Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии еще на год

Госдума приняла в первом чтении проект о заморозке накопительной части пенсий до 2025 года

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который подразумевает заморозку накопительной части пенсии россиян еще на год — до 2025-го. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу утверждается, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 925,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в накопительную часть выплат в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Власти рассчитывали, что заморозка станет единовременной, однако с того времени ее продлевают.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Отмечалось, что продление срока заморозки уменьшит трансферт из бюджета страны в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 миллиарда рублей.