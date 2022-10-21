Разведчики ВС РФ взяли в плен на криворожском направлении брошенного своими военного ВСУ

Украинский военный, взятый в плен разведчиками Вооруженных сил России (ВС РФ) на криворожском направлении, рассказал о том, как сослуживцы бросили его на позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что разведчики обнаружили украинского бойца после выхода на ночное задание. Беспилотник с тепловизором засек военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), который лежал в поле рядом с воронкой от мины. Он сдался в плен и рассказал, что сослуживцы оставили его на позиции при отступлении, так как ему не нашлось места на бронетехнике. По словам пленного, какое-то время он шел в неизвестном направлении и в итоге лег спать, потому что сильно устал.

Ранее пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск, подполковник Валентин Алтухов рассказал, что во время так называемой «антитеррористической операции» (АТО) украинский спецназ нарушал режим тишины на линии соприкосновения, предусмотренный Минскими соглашениями, и вызывал ответные удары по своим сослуживцам.