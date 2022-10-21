The Mirror: мужчина перепутал имена жены и собаки и забрал из груминг-салона чужого пса

Жительница американского города Сан-Хосе, штат Калифорния, рассказала в соцсетях, что ее муж перепутал собак в груминг-салоне и случайно забрал чужого пса. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина, которую зовут Коко Салазар, попросила мужа привезти из салона ее собаку по кличке Бу-Бер. Приехав в салон, мужчина гордо заявил сотрудникам, что помогает своей жене, которую зовут Коко, и хочет забрать ее собачку. Получив пса белого цвета, он вернулся домой.

Коко хватило нескольких секунд, чтобы понять, что с ее питомцем что-то не так. Оказалось, что в салоне все перепутали. Вместо собаки, которую оставила Коко, мужу выдали пса по имени Коко, и он этого даже не заметил.

«А ведь все говорят мне, что я слишком много на себя беру, и советуют заставить семью мне помогать», — посетовала американка. «Как такое вообще могло произойти? Муж 100-го левела», — написал один из пользователей в комментариях к ее посту. «По крайней мере, он попытался», — отметил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что жительница Канады рассказала в TikTok, что встретила двойника своего кота и случайно похитила его. Обнаружив ошибку, женщина выпустила чужого кота из автомобиля.