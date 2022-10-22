Байден захотел участвовать в президентских выборах 2024 года

Байден заявил, что намерен участвовать в выборах президента США 2024 года

Президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала MSNBC News

При этом он уточнил, что это лишь намерение, а формального решения им еще не принято. «У нас есть время на то, чтобы принять это решение», — добавил президент.

Ранее Байден оценил свои шансы снова выиграть у прошлого президента Дональда Трампа. Политик выразил уверенность, что при желании вновь сможет опередить соперника. На вопрос о том, как относится к комментариям по поводу своего возраста, 79-летний Байден уточнил, что он справляется с функциями главы государства, и это самое главное. «Я полагаю, что могу делать свою работу», — добавил он.