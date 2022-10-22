Протестующие в Вене потребовали выхода Австрии из Евросоюза

Несколько сотен протестующих в центре Вены потребовали выхода Австрии из Евросоюза

Несколько сотен протестующих в центре Вены потребовали выхода Австрии из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили выступавшие перед собравшимися, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Австрия остается нейтральной» и «Безопасные границы — безопасное будущее».

Ранее сообщалось, что сотни человек вышли на улицы в центре города с требованием снять санкции против России, а также сохранить военный и политический нейтралитет Австрии. Митингующие также выступили против высоких налогов и инфляции. Кроме того, в руках некоторых людей замечены флаги России и Украины.

