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02:14, 22 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о бегстве военных ВСУ после попытки наступления на Берислав

«Русская весна»: военные ВСУ бежали после попытки наступления на Берислав

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали после попытки наступления на Берислав в районе Новая Каменка — Суханово. Об этом сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на источник.

По информации издания, 126-я бригада взяла в плен восемь украинских военных. Помимо этого, были обнаружены еще два бойца ВСУ, брошенные сослуживцами. Также на поле боя осталось несколько десятков тел, которые военные ВСУ попытались вытащить на следующий день, однако были обнаружены и потерпели неудачу.

Ранее украинский военный, взятый в плен российскими разведчиками на криворожском направлении, рассказал о том, что сослуживцы бросили его на позиции при отступлении, так как ему не нашлось места на бронетехнике. По словам пленного, какое-то время он шел в неизвестном направлении и в итоге лег спать, потому что сильно устал.

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Марина Совина
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