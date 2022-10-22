Жители российского райцентра взялись за благоустройство и изменили свою жизнь

Жители Муслюмовского района в Татарстане за несколько лет благоустроили свой поселок

Жители Муслюмовского поселения (Татарстан) взялись за благоустройство и изменили свою жизнь, всего за несколько лет самостоятельно приведя в порядок свой поселок. Об уникальном случае рассказали в новой серии авторы проекта «Россия 2062» — Борис Акимов и Олег Степанов.

Благоустройство поселения началось в 2013 году. Сначала местная администрация призвала жителей на расчистку кладбища. По словам главы Муслюмовского муниципального района с 2013 по 2021-й годы Рамиля Муллина, приводить его в порядок вышли свыше пяти тысяч человек.

Затем благоустроили и другие территории. Так, жители привели в порядок парк. Однако выделенных денег хватало только на свет и дороги, рассказал Муллин. «Надо было что-то делать. Очень много было надо чистить, убирать, разравнивать, сажать. Когда мы начали все это делать то не было того, кто бы не участвовал. Был невероятный подъем. Это все коллективный труд», — добавил он.

В результате за 105 дней жители сделали парк длиной в семь километров. Теперь там есть пляж, лодочная станция, места для рыбалки, «Остров любви» и «Сад семейных деревьев». Как отметил Муллин, 8 лет назад в поселении отсутствовали тротуары и асфальт, все было разрушено. «Не было никакого желания, задора. Не было блеска в глазах. И я понял, что надо что-то делать», — подчеркнул он.

По словам жителей, отношения к субботникам воспринимались неоднозначно. «Все, что было сделано в нашем селе, послужит не только нам. Это огромный багаж нашим детям на будущее, наши дети будут здесь жить», — поделилась жительница Светлана Фазилова.

Как ранее рассказывал один из создателей проекта «Россия 2062», учредитель АНО «Большая Земля» Борис Акимов, создатели сериала вместе с его героями пишут своего рода манифест России будущего, России 2062 года, и каждый эпизод сериала — это новый тезис манифеста.

«Просто и с самоиронией мы постараемся говорить на очень серьезную тему: как нам обустроить Россию?» — отметил он.

В цикле документальных фильмов, которые созданы при поддержке Института развития интернета (ИРИ), они рассказывают об идеях развития страны на ближайшие 40 лет, о том, какими хотят видеть россияне самих себя, своих близких и всех соотечественников во второй половине XXI века.

Всего в цикле «Россия 2062» девять серий. Все они, а также их короткие версии, доступны в группе во «ВКонтакте». Кроме того, у проекта есть свой сайт.

Как отмечается в описании, «Россия 2062» — «это социокультурная утопия, интеллектуальная платформа, штаб вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего, стратегию и тактику достижения этого будущего.