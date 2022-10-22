Описаны изменения в политике Джонсона при переизбрании премьером

Политолог Куликов исключил большие изменения политики Джонсона при переизбрании премьером

Больших изменений в политике бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона при переизбрании на пост ожидать не стоит. Однако его действия будут ограничены некоторыми факторами. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

Сдерживающие факторы

«Во-первых, в отношении Бориса Джонсона продолжается парламентское расследование, причем не одно. Поэтому он в любом случае будет оставаться под серьезным политическим давлением со стороны парламента. Это в определенном смысле будет сковывать его действия до тех пор, пока эти расследования не закончатся. Во-вторых, с лета, когда Борис Джонсон ушел в отставку, экономический, социальный, энергетический и даже политический кризисы Великобритании только усилились», — описал положение дел политолог.

Сейчас ситуация еще более напряженная, чем она была весной-летом этого года, когда под Борисом Джонсоном уже шаталось премьерское кресло Андрей Куликов руководитель исследовательской компании Europe Insight

Корректировка курса

При этом общие черты курса, которого он придерживался на протяжении предыдущих лет, сохранятся, считает Андрей Куликов.

Если Борис Джонсон станет премьер-министром, то его политика скорректируется с учетом той команды, которую он соберет Андрей Куликов руководитель исследовательской компании Europe Insight

«Прежде всего это продолжение политики на извлечение максимальных выгод из выхода Великобритании из ЕС. Это ключевой аспект, флагманский момент всего мировоззрения Бориса Джонсона на данном этапе. Второй момент — продолжающийся конфликт на Украине также останется в центре его внимания, также будет учитываться им при разработке политики. В целом сейчас консервативной партии важно восстановить единство. Это задача, которую видят перед собой все парламентарии вне зависимости от того, кого из кандидатов они поддерживают», — заключил он.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что Борис Джонсон получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, необходимую для участия в выборах премьера Соединенного Королевства.

Политик ушел в отставку шесть недель назад на фоне политического скандала и череды отставок членов кабинета министров. Сменившая его Лиз Трасс после полутора месяцев нахождения в кресле премьера также покинула пост.