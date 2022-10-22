В США самолет врезался в многоквартирный дом

CBS News: в США одномоторный самолет Beechcraft Sierra врезался в многоквартирный дом

В американском городе Кин, штат Нью-Гэмпшир, одномоторный самолет Beechcraft Sierra врезался в двухэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, ЧП произошло 21 октября около 18:55 по местному времени. «В многоквартирном доме никто не пострадал. К сожалению, все, кто находился в самолете, погибли», — приводится сообщение администрации города. Количество находившихся на борту воздушного судна людей не уточняется. В результате происшествия возник пожар.

Предполагается, что при заходе на посадку у экипажа возникли проблемы, поскольку взлетно-посадочная полоса расположена всего в одном километре от жилого здания. На месте происшествия работают пожарные.

17 октября самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске. По последним официальным данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.