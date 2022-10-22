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22:53, 22 октября 2022Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов

Вице-премьер России Оверчук: Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия и Белоруссия завершат процесс оформления кредита Минску в пределах 1,5 миллиарда долларов в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

По его словам, завершение «бюрократических процедур» ожидается на следующей неделе. Он отметил, что белорусская сторона собирается взять заем на реализацию проектов в сфере импортозамещения.

Ранее Министерство финансов Белоруссии сообщило, что страна отказывается платить по внешнему долгу в иностранной валюте из-за западных санкций, но готова платить в белорусских рублях.

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Марина Совина
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