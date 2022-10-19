Белоруссия отказалась платить по госдолгу в валюте

Белоруссия заявила, что не может платить по госдолгу в валюте, но готова платить в рублях

Белоруссия отказывается платить по внешнему долгу в иностранной валюте из-за западных санкций, но готова платить в белорусских рублях, заявил Минфин страны на своем сайте.

«Возможность погашения долговых обязательств в иностранной валюте в стандартном порядке в настоящее время ограничена ввиду непрекращающегося действия санкций в отношении Республики Беларусь», — указано в сообщении.

При этом республика исполнила в полном объеме и в установленные сроки обязательства по соглашениям с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), «перечисляя платежи за счет средств в иностранной валюте на отдельный текущий счет в белорусских рублях».

18 октября Всемирный банк заявил о переводе займов МБРР в статус необслуживаемых из-за просрочки платежей на сумму, эквивалентную 68,43 миллиона долларов. Всего у МБРР непогашенных долгов на 967 миллионов долларов. Всемирный банк перестал выдавать стране займы с мая 2020 года, а с начала марта 2022-го приостановил там все программы.

О решении платить по внешнему долгу в нацвалюте страна заявила еще в июне. После этого международное рейтинговое агентство Moody's объявило о дефолте Белоруссии по еврооблигациям Belarus-2027.

Аналогичное решение в условиях санкций приняла и Россия. В конце мая министр финансов России Силуанов анонсировал новый способ осуществления выплат по госдолгу — «в обход инфраструктуры Запада». Moody's также констатировала дефолт России по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах.