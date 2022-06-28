Агентство Moody's заявило о дефолте России по еврооблигациям

Moody's: Россия 27 июня допустила дефолт по евробондам с погашением в 2026 и 2036 годах

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом сообщается на сайте организации.

27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму 100 миллионов долларов к истечению 30-дневного льготного периода, что мы рассматриваем как дефолт Moody's

Речь идет о евробондах с погашением в 2026 и 2036 годах. Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Позиция России

Министерство финансов России, комментируя публикацию Bloomberg, заявило, что в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Ведомство отказалось признавать аргументацию о том, что неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц представляет собой событие дефолта.

Обращаем внимание, что, в соответствии с эмиссионной документацией по указанным выпускам, событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года Минфин России

В Минфине напомнили, что Москва произвела платежи по облигациям 20 мая, и деньги были «своевременно переданы как владельцам еврооблигаций Российской Федерации, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам».

В ведомстве указали, что международные расчетно-клиринговые системы не имели правовых препятствий к тому, чтобы довести средства до конечных получателей: лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла только 25 мая. Финансовая возможность перевести средства у них также была, однако они никаких действий не предприняли, подчеркнули в министерстве.

При этом в Минфине подчеркнули, что Россия не отказывается от выполнения своих обязательств перед инвесторами не отказываются: им предложен новый механизм расчетов в рублях, предусмотренный подписанным в июне указом президента страны Владимира Путина.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неправомерными утверждения о дефолте России по внешнему долгу. Он напомнил, что платеж был совершен еще в мае, а то, что средства не были доведены до получателей, — «не наша проблема».

Внешний долг

Из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении бюджета за I квартал текущего года следует, что внешний госдолг России с начала 2022 года уменьшился на 2,6 миллиарда долларов.

Согласно докладу, внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 миллиона долларов, что составляет 80,8 процента верхнего предела, равного 70,7 миллиарда долларов. Его размер уменьшился на 2 558,8 миллиона долларов, или на 4,3 процента, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года.

57 143,2 миллиона долларов составил внешний долг России на 1 апреля 2022 года

В то же время в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369 470,1 миллиона рублей, или на 8,3 процента, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890 миллиона рублей, отмечается в докладе.

Еще в апреле министр финансов России Антон Силуанов пригрозил, что Россия обратится в суды в случае объявления Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам.

Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности Антон Силуанов Министр финансов России

Глава ведомства подчеркнул, что Москва предприняла «все необходимые действия» для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты, однако западные страны пытаются нанести удар по репутации России и хотят довести страну до дефолта.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктора экономических наук Михаила Делягина, заявления о дефолте в России нужны для того, чтобы у России могли украсть активы, которые еще находятся на Западе. В беседе с «Лентой.ру» депутат пояснил, что дефолт означает юридическую процедуру, по которой «украденные у нас деньги де-факто можно украсть де-юре».

Что касается июньских платежей, то, согласно заявлению Силуанова, они будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры. До этого глава Минфина подчеркивал, что Москва будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).