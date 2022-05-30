Россия предложит платежи по госдолгу в июне в обход инфраструктуры Запада

Силуанов: платежи по госдолгу в июне будут предлагать в обход западной инфраструктуры

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN рассказал, что июньские платежи по российскому госдолгу будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры.

По словам министра, июньские платежи будут иначе структурироваться.

«Будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчетах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надежного заемщика и выполнять свои обязательства даже с учетом тех ограничений, которые вводят западные страны», — подчеркнул министр.

Ранее Силуанов рассказал, что Москва будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В Кремле данную инициативу поддержали. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, практика оплаты поставок газа в рублях доказала свою эффективность, поэтому выплаты по внешнему долгу по аналогичному механизму рассматриваются в Кремле как привлекательное для обеих сторон решение.

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск).