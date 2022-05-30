Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль поддержал идею выплат по внешнему долгу России в рублях

Спикер Кремля Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу России в рублях
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею расчетов с держателями российских еврооблигаций в рублях, пишет «Коммерсантъ». Практика оплаты поставок газа в рублях доказала свою эффективность, поэтому выплаты по внешнему долгу по аналогичному механизму рассматриваются в Кремле как привлекательное для обеих сторон решение.

«В целом практика оплаты за газ показала свою удобство и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать, только в обратной последовательности?» — заявил спикер Кремля.

Объективные причины для дефолта в России отсутствуют, у государства есть деньги, добавил Песков. «Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — заявил он.

Материалы по теме:
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
4 мая 2022
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022

С инициативой исполнения обязательств по внешнему долгу в рублях выступил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр заявил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Это позволит заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры.

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Двух российских наемников убили в ЦАР
Юрий Лоза нашел аргументы в защиту теории плоской Земли
Выход смартфона для метавселенной от HTC отложили
Украина подтвердила поставку дальнобойных РСЗО из США
В Норвегии назвали причину поставок оружия Украине
Фигуристка-чемпионка сравнила жестокость методов работы в России и США
Россиянина отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии
Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Гордона
СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции
Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.