Спикер Кремля Песков поддержал идею выплат по внешнему долгу России в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал идею расчетов с держателями российских еврооблигаций в рублях, пишет «Коммерсантъ». Практика оплаты поставок газа в рублях доказала свою эффективность, поэтому выплаты по внешнему долгу по аналогичному механизму рассматриваются в Кремле как привлекательное для обеих сторон решение.

«В целом практика оплаты за газ показала свою удобство и для продавцов, и для покупателей. Почему бы ее не использовать, только в обратной последовательности?» — заявил спикер Кремля.

Объективные причины для дефолта в России отсутствуют, у государства есть деньги, добавил Песков. «Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — заявил он.

С инициативой исполнения обязательств по внешнему долгу в рублях выступил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр заявил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Это позволит заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры.

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск).