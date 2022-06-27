В Кремле оценили заявления о дефолте России словами «не наша проблема»

Пресс-секретарь Путина Песков назвал неправомерными утверждения о дефолте в России

Утверждения о дефолте России во внешнему долгу неправомерны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что платеж был совершен еще в мае. То же, что средства не были доведены до получателей, — «не наша проблема», оценил он.

О том, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, объявило Bloomberg. 26 мая истек льготный период для выплат обязательств по гособлигациям на сумму около 100 миллионов долларов.

В то же время агентство отметило, что дефолт носит скорее символический характер и «мало что значит» для жителей страны. Проблемы связаны не с недостатком средств для погашения долга, а с техническими причинами, обусловленными влиянием санкций.

В конце мая США прекратили действие лицензии, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Она исключала из антироссийских ограничений выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны. 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий выплату внешнего госдолга в рублях.

Минфин провел уже две выплаты купона в соответствии с новым порядком расчетов. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что такая мера связана с отказом иностранных контрагентов проводить долларовые платежи.