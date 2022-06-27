В Госдуме назвали цель заявлений о дефолте в России

Депутат Делягин назвал целью объявления дефолта кражу российских активов на Западе

Заявления о дефолте в России нужны для того, чтобы у России могли украсть активы, которые еще находятся на Западе, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на публикацию Bloomberg о дефолте и назвал цель таких заявлений.

Дефолт для кражи активов

Агентство Bloomberg сообщило о наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте. Отмечается, что в ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа окончание льготного периода считается событием дефолта. В публикации подчеркивается, что это первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года, когда пришедшие к власти большевики отказались выплачивать долги Российской империи.

В России нет дефолта, как говорит Bloomberg. Он объявлен для того, чтобы украсть у нас активы, которые все еще находятся на Западе Михаил Делягин депутат

«Дефолт означает юридическую процедуру, по которой украденные у нас деньги де-факто можно украсть де-юре», — заявил депутат.

«Должны отказаться от обязательств перед грабителями»

Михаил Делягин считает, что Россия должна была прекратить поставку значимых товаров в США и Европу и отказаться от выплаты всех обязательств.

«На самом деле Россия давно должна была отказаться от всех обязательств перед странами-грабителями. Это нонсенс и безумие, что мы выполняем свои обязательства перед странами, которые нас грабят. Ну и как всякое безумие, оно порождает еще большее безумие», — сказал политик.

Когда мы платим не в валюте, а в рублях, а Минфин США лишил нас возможности производить оплату в валюте, то начинается писк, что мы что-то сделали не так Михаил Делягин депутат

Депутат уверен, что Запад просто не хочет конвертировать рубли, которые были отправлены, в валюту. «Они вполне могут получить рублевый счет и купить валюту, где хотят. Но они не хотят этого делать», — добавил он.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг в рублях. Для этого Минфин сможет открывать рублевые счета на имя иностранных депозитариев, бенефициарами которых станут владельцы бумаг и иные лица в порядке, установленном самим финансовым ведомством и Центробанком. Платежным агентом в этом случае выступает Национальный расчетный депозитарий.

Такую схему расчетов правительство анонсировало в мае, когда Минфин США не продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой долг в иностранной валюте.