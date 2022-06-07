Внешний долг России уменьшился

Счетная палата: внешний госдолг России с начала 2022 года уменьшился на $2,6 млрд

Внешний госдолг России с начала 2022 года уменьшился на 2,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты (СП) РФ об исполнении бюджета за I квартал текущего года, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно докладу СП, внешний госдолг России по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 миллиона долларов, что составляет 80,8 процента верхнего предела, равного 70,7 миллиарда долларов. Его размер уменьшился на 2 558,8 миллиона долларов, или на 4,3 процента, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года.

При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369 470,1 миллиона рублей, или на 8,3 процента, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890 миллиона рублей, отмечается в докладе.

В I квартале Россия увеличила расходы на обслуживание своего внешнего госдолга на 11,4 миллиарда рублей (на 41,2 процента), в долларовом эквиваленте на 24,6 миллиарда долларов США (на 6,6 процента) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост этих доходов объясняется увеличением в отчетном периоде курсов иностранных валют к российской валюте, а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что июньские платежи по российскому госдолгу будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры. До этого он рассказал, что Москва будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В Кремле данную инициативу поддержали. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, практика оплаты поставок газа в рублях доказала свою эффективность, поэтому выплаты по внешнему долгу с применением аналогичного механизма рассматриваются в Кремле как привлекательное для обеих сторон решение.