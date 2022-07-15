Moody's объявило о дефолте Белоруссии

Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Однако Минск провел платежи в национальной валюте, и, как утверждает агентство, «держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты». В Moody's указали, что погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт.

В конце июня белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

28 июня Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Речь шла о евробондах с погашением в 2026 и 2036 годах. Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неправомерными утверждения о дефолте России по внешнему долгу. Он напомнил, что платеж был совершен еще в мае, а то, что средства не были доведены до получателей, — «не наша проблема».