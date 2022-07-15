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Moody's объявило о дефолте Белоруссии

Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом сообщает ТАСС.

Белоруссия должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Однако Минск провел платежи в национальной валюте, и, как утверждает агентство, «держатели внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты». В Moody's указали, что погашение валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт.

В конце июня белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях на счет в Беларусбанке.

28 июня Moody's заявило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Речь шла о евробондах с погашением в 2026 и 2036 годах. Ранее агентство Bloomberg объявило, что в России впервые после 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неправомерными утверждения о дефолте России по внешнему долгу. Он напомнил, что платеж был совершен еще в мае, а то, что средства не были доведены до получателей, — «не наша проблема».

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Марина Совина
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