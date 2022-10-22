Стало известно о снижении скидок на вторичное жилье

В «Этажах» заявили о снижении скидок на вторичное жилье из-за падения роста предложения

На рынке вторичного жилья замедлился рост предложения, при этом также отмечается снижение скидок. Об этом стало известно со слов члена управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлии Бочарниковой, сообщают «Известия».

Она заявила, что наблюдающееся с весны этого года резкое увеличение предложения на вторичном рынке привело к ценовой турбулентности. По ее словам, цены за квадратный метр в готовых квартирах в крупных российских городах последние семь месяцев не говорили о наличии однозначного тренда, демонстрируя то отрицательную, то положительную месячную динамику.

«Рынок вторичного жилья постепенно приходит в состояние баланса. Динамика роста объема предложения стала ниже, при этом спрос сохраняется, из-за чего отмечается незначительное, но показательное снижение среднего уровня торга с 6 процентов до 5,9 процента. На рынке сейчас много инвестиционных квартир, стоимость которых собственники снижать не готовы, но зато активно торгуются с реальными покупателями, особенно в случаях срочной продажи», — добавила она.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков сообщал, что люди, желающие приобрести недвижимость с инвестиционными целями в крупных городах России, начали скупать ликвидное вторичное жилье. При этом объем скупки он назвал самым масштабным за последние годы.